Hem hobi hem ev ekonomisine katkı

Yunusemre Belediyesinin en beğenilen projeleri arasında yer alan hanım lokalleri ilçede yaşayan bayanlardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 30 branşta verilen kurslarda kursiyerler yeni hobiler edinirken; meslek edindirme kurslarıyla da ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde kurs gören kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çerçi, yeni hanım lokalleri açmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Çalışmalar hakkında lokal yetkililerinden bilgi alan Başkan Çerçi, kursiyerlerle sohbet etti. Sosyal projeleri önemsediklerini aktaran Başkan Çerçi, “Belediye olarak yalnızca rutin hizmetler yapmıyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayan projeler üretiyoruz. Hanım lokallerimiz de bu projelerden biri. Şu anda 10 tane hanımlar lokali ve meslek edindirme kursu, aile yaşam merkezi bulunuyor. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde arttıracağız. Bu anlamda Yenimahalle Hanımlar Lokali açtığımız ikinci lokaldi. Şu anda burada 10 branşta 350 kursiyer eğitim alıyor. Kurslarımızı bayanlarımızın taleplerine göre oluşturuyoruz. Kurslarımıza olan ilgi bizler için memnuniyet verici” diye konuştu.

Başkan Çerçi’nin sürpriz ziyareti dolayısıyla mutlu olan hanımlar, yapılan hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Hanım lokalleriyle boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten kadınlar, hobilerinin yanı sıra edindikleri mesleklerle de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdiler.