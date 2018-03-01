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Güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından güvenlik görevlilerine yönelik başlatılan eğitimlere Manisa’da da başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde...

Güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından güvenlik görevlilerine yönelik başlatılan eğitimlere Manisa’da da başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde...

01 Mart 2018 Perşembe 16:21
Güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından güvenlik görevlilerine yönelik başlatılan eğitimlere Manisa’da da başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi bilgilendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerine bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bilinçlendirme dersleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime, yaklaşık olarak 500 güvenlik görevlisi katıldı. Eğitimler, 1-7 Mart tarihlerinde saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Koruma Başkanlığında görev yapan Polis Başmüfettişi Halil Beyazıt, eğitim kapsamında, özel güvenlik görevlilerine etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku, mevzuatla gelen yetki, sorumluluk ve idari yaptırımlar konularında bilgiler aktardı.

81 ilde başlatılan özel güvenlik eğitimlerinde yaklaşık 130 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verildiğini ifade eden Beyazıt, “Manisa ilimizdeki mevcut özel güvenlik personelimize de eğitim vermeye başladık. Etkili iletişim önemli çünkü halkın içerisinde halka hizmet ediyoruz. Bire bir diyalogda olduğumuz insanlar. Vatandaşa olan davranışınız çok önemli. Burada iletişim ön plana çıkıyor. Sertifikalı bir buçuk milyon civarında arkadaşımız aynı statüde aynı eğitimi almış. Ama bir şekilde iş imkanı bulamamışlar. Bir buçuk milyondan 280 bin kişi yaklaşık 5’te bir civarında arkadaşımız alanda çalışıyor. Genel kolluk; jandarma, emniyet teşkilatı ve sahil güvenlikten oluşuyor. Aidiyet duygusu çok önemli bizim için. Çünkü ülkenin geçtiği bu zorlu süreçte asayiş, halkın huzuru, vatandaşın güvenliği çok önemli” dedi.
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