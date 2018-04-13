Gümüşçay Mahallesi tarımsal sulamaya kavuşuyor

Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Gümüşçay Mahallesinde başlatılan tarımsal sulama çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı.

Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Gümüşçay Mahallesinde 600 dekarlık bir alanda yapılacak tarımsal sulama için çalışmalar başladı. Kırsal alandaki tarım arazilerini kapalı sistem sulama için yapılan sondaj çalışmasında uygun su hacmi bulundu.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşçay Mahalle Muhtarı Şahin Coşkun, "Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban’dan kırsal kalkınma için sondaj çalışması yapmasını istemiştik. Sağolsun ekipleri gönderdi. Belediye ekipleri sondaj yapılacak alanı tespit etti ve suyumuzu çıkardık. Allah bin kere razı olsun. Köylümüz başkanımıza çok dua ediyor" dedi.