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Gözler play-out maçına çevrildi

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, taraftarlarını 15 Nisan Pazar Günü Salihli Belediyespor ile Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda oynayacakları play-out maçına davet etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden...

Gözler play-out maçına çevrildi

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, taraftarlarını 15 Nisan Pazar Günü Salihli Belediyespor ile Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda oynayacakları play-out maçına davet etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden...

13 Nisan 2018 Cuma 17:26
Gözler play-out maçına çevrildi

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, taraftarlarını 15 Nisan Pazar Günü Salihli Belediyespor ile Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda oynayacakları play-out maçına davet etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Süper Amatör Lig maçlarını 2. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor ile play out maçı oynayacak. 15 Nisan Pazar Günü Saat 15.00‘de Mümin Özkasap Stadyumu’nda gerçekleşecek olan müsabakada, Yunusemre Belediyespor galip geldiği takdirde BAL’da mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Yunusemre Belediyespor taraftarını kıyasıya geçmesi beklenen maça davet eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Alkan konuya ilişkin açıklamada, “BAL’da mücadeleye devam etmek için Salihli Belediyespor ile play out mücadelesi yapacağız. Tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimize ve hocalarımıza başarılar diliyoruz” dedi.
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