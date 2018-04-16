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Gördesliler aşını Mehmetçik ile paylaştı

Gördes’te İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler ve güvenlik güçlerine destek amacıyla kermes düzenlendi.Gördes...

Gördesliler aşını Mehmetçik ile paylaştı

Gördes’te İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler ve güvenlik güçlerine destek amacıyla kermes düzenlendi.Gördes...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:15
Gördesliler aşını Mehmetçik ile paylaştı

Gördes’te İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler ve güvenlik güçlerine destek amacıyla kermes düzenlendi.

Gördes Engelliler Parkında düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, Ilçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş.Fazıl Kalyon, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, okul müdürleri, daire müdürleri, STK başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan belediye başkanı Muhammet Akyol,Bugün Gördes yine bir güzelliği yaşıyor.Yine hep birlikte tek vücut tek yumruk bu birlikteliğimizi cenabı Allah daim eylesini diliyorum.Bugüne kadar bir çok şehidimiz oldu.Bugün Şırnakta 3 tane daha şehitimizin olduğunu öğrendik.Şehitlerimize Allatan rahmet diliyorum" dedi.

Gördeslilerin bir kez daha Afrin’deki Mehmetçiğe sahip çıkmak için meydanları doldurduğuna dikkat çeken Başkan Akyol, "Öğrencisi ile öğretmeni ile hanımlarıyla, herkes bugün burda evindeki tarhanası, bulgurunla, zeytinyağıyla, yumurtasıyla neyi var ise evinden bugün buraya getirdi ve Afrin’e Mehmetçiğe destek için bugün buraya getirdi. Öğrenci kardeşimiz cebindeki harçlığı harcıyor destek vermek için bizim bu duyarlı toplumumuz var olduğu sürece kimse bizi yıkamaz" diye konuştu.

Ardından ilçe kaymakamı Fatih Ayaz da şunları söyledi: "Bu kermesin yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugünkü yapılan kermesin hasılatının yarısını Mehmetçik Vakfına yarısını da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız."

Yapılan konuşmaların ardından ilçe vaizi tüm Şehitler için dua ettirdi. Türk bayrağı ve Afrin Zeytin Dalı pastası açık artırma ile vatandaşlara satılamasından sonra kermes devam etti.
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