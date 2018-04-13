Gördes’in su problemi çözülüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Gördesli vatandaşlara içme ve kullanma suyu konusunda vaadi olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda hazırlanan Kobaklar Göleti ve Sulama Projesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını ve yer tesliminin yapıldığını söyledi. Eker, inşaatı kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonrası Gördes’e her yıl ortalama 1 milyon metreküp su verileceğini, 23 bin kişinin içme ve kullanma suyunu karşılayacaklarını ifade etti.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker’i makamında ağırladı. Ziyarette ilçede yapımına devam edilen ve yapılması planlanan gölet ve sulama projeler ele alındı. Eker, Kobaklar Göleti ve İçme Suyu Projesi, Çiçekli Sulama Projesi, Karayağcı Göleti, Oğulduruk Göleti ve Akpınar Göleti’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, ilçeye yılda 1 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Kobaklar Göleti ve İçme Suyu Projesi işinde ihale sürecinin tamamlandığını ve yer teslimlerinin yapıldığını söyledi. Diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin beklendiğini kaydeden Eker, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun Gördesli vatandaşlarımıza içme suyu ve kullanma suyu konusunda vaadi vardı. Kobaklar Göleti ve Sulaması Projesi’ni bu amaçla geliştirdik. Bölgeye 1 milyon 950 metreküp su temin edecek göletten Gördes ilçe merkezine her yıl ortalama 1 milyon metreküp su vereceğiz. 23 bin kişinin içme ve kullanma suyunu karşılayacağız. 950 bin metreküp suyu ise zirai sulamada kullanacağız. Hedefimiz inşaatı en kısa sürede tamamlayıp projeyi halkımızın hizmetine sunmak” diye konuştu.

Çiçekli Sulaması İkmali İnşaat ihalesine DSİ Genel Müdürlüğünün onayının ardından çıkacaklarını belirten Eker, inşaatın 2019 yazına kadar bitirilerek; projenin önümüzdeki sezon kullanıma açılmasını hedeflediklerini vurguladı

Karayağcı Göleti’ndeki inşaat çalışmalarının ise devam ettiğini anlatan Eker, Oğulduruk ve Akpınar Göletleri ile ilgili de planlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Planlama çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda diğer süreçlere geçilecek.

Başkan Akyol’dan DSİ’ye teşekkür

DSİ’nin hayata geçirdiği her projenin bölgeyi olumlu anlamda değiştirdiğini anlatan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, “Özellikle Güneşli Barajı ve Sulaması, Doğanpınar Göleti için şahsınızda Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Genel Müdürümüz Murat Acu başta olmak üzere tüm DSİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Baraj tamamlanıp kapalı sulama başladıktan sonra bölgede verim katlandı. Tarlalardan 2 hatta 3 ürün alınabilir hale geldi. Dolayısıyla arsaların değeri arttı. Ekonomi canlandı. Artık oradaki köylerden şehre göç yaşanmıyor. Sosyo-ekonomik değişimi bölgeye gittiğimizde hemen fark edebiliyorsunuz. İnşallah yeni gölet projelerimizle ilçemizin ve çiftçilerimizin refah düzeyleri artacak” diye konuştu.