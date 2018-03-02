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Gördes Müftülüğü emekli olan personellerini unutmadı

Gördes İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun göreve başladığı tarihten bugüne kadar Gördes İlçe Müftülüğünden emekli olan personele düzenlenen yemekli bir programla plaket ve teşekkür belgesi verildi.Gördes Belediyesi Anadolu Otelinde...

Gördes Müftülüğü emekli olan personellerini unutmadı

Gördes İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun göreve başladığı tarihten bugüne kadar Gördes İlçe Müftülüğünden emekli olan personele düzenlenen yemekli bir programla plaket ve teşekkür belgesi verildi.Gördes Belediyesi Anadolu Otelinde...

02 Mart 2018 Cuma 10:36
Gördes Müftülüğü emekli olan personellerini unutmadı

Gördes İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu’nun göreve başladığı tarihten bugüne kadar Gördes İlçe Müftülüğünden emekli olan personele düzenlenen yemekli bir programla plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Gördes Belediyesi Anadolu Otelinde düzenlenen programa Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, Müftülük personeli ve emekli personeller katıldı.

Yemek öncesi yapılan konuşmalardan sonra ilçede emekli olan personele görev yaptıkları süre içerisindeki özverili çalışmalarından dolayı plaket ve teşekkür belgeleri verildi.
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