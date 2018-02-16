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Fatih Parkı’na peyzaj düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandırırken diğer yandan da mevcut yeşil alanların rutin bakımını yapıyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı...

Fatih Parkı’na peyzaj düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandırırken diğer yandan da mevcut yeşil alanların rutin bakımını yapıyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı...

16 Şubat 2018 Cuma 17:19
Fatih Parkı’na peyzaj düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandırırken diğer yandan da mevcut yeşil alanların rutin bakımını yapıyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından kentin en eski parklarından biri olan Fatih Parkı’nda peyzaj düzenlemesi ve çöp kovaların yenilenmesi gibi birçok çalışma yapıldı.

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanına geçen Fatih Parkı değişime girdi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla her mevsim yeşilin güzelliğini yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakıma alınan Fatih Parkı’nda bakımsız ağaçlar budandı, çiçek adalarına mevsimlik çiçekler dikildi. Bunun yanı sıra kötü görünümde olan çöp kovaları yenilerek daha güzel bir görünüm kazandırıldı. Yeşil dokuyu korumak ve arttırmak amacıyla birçok peyzaj ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Manisa’nın en eski parklarından biri olan Fatih Parkı’ndaki yeşil dokuyu korumak amacıyla bakım çalışmalarına rutin olarak devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz sorumluğundaki parkta çalı bitkilerinin bakımı, form verilmesi, çim alanının biçimi, ara ekimi, ot temizliği ve yeşil donunun iyileştirilmesini planlıyoruz” dedi.
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