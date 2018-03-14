Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118697
ALTIN
164.838
DOLAR
3.8656
STERLİN
5.3988
EURO
4.7858

Ezeli rekabeti kenara bırakıp Afrin şehitleri için hayır yaptılar

Beşiktaş’ın Salihli’deki taraftar kitlesi Çarşı Grubu, Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için lokma...

Ezeli rekabeti kenara bırakıp Afrin şehitleri için hayır yaptılar

Beşiktaş’ın Salihli’deki taraftar kitlesi Çarşı Grubu, Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için lokma...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:01
Ezeli rekabeti kenara bırakıp Afrin şehitleri için hayır yaptılar

Beşiktaş’ın Salihli’deki taraftar kitlesi Çarşı Grubu, Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı.

Salihli Çarşı Grup Lideri Cüneyt Özkul, başta Afrin olmak üzere tüm şehitler anısına Türk Ocakları Meydanı’nda lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Özkul, lokma hayrını Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatanın ve milletin bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını belirten Salihli Çarşı Grup Lideri Cüneyt Özkul, “Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin sınırları içinde ve dışında vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü bozmak isteyen terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele etmektedir. Bu vatan ve milleti için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehzadeler’in 65 mahallesine eşit hizmet
Şehzadeler’in 65 mahallesine eşit hizmet
Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Salihli Belediyespor BAL’a koşuyor
Salihli Belediyespor BAL’a koşuyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim