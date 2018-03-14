Ezeli rekabeti kenara bırakıp Afrin şehitleri için hayır yaptılar

Beşiktaş’ın Salihli’deki taraftar kitlesi Çarşı Grubu, Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı.

Salihli Çarşı Grup Lideri Cüneyt Özkul, başta Afrin olmak üzere tüm şehitler anısına Türk Ocakları Meydanı’nda lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Özkul, lokma hayrını Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatanın ve milletin bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını belirten Salihli Çarşı Grup Lideri Cüneyt Özkul, “Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin sınırları içinde ve dışında vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü bozmak isteyen terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele etmektedir. Bu vatan ve milleti için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.