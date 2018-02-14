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Evlenmek için 14 Şubat’ı seçtiler

Yunusemre ilçesinde nikahlarını anlamlı bir günde kıymak isteyen 14 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.Yunusemre’de özel bir günde evlenmek isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatını birleştirdi. Yunusemre...

Evlenmek için 14 Şubat’ı seçtiler

Yunusemre ilçesinde nikahlarını anlamlı bir günde kıymak isteyen 14 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.Yunusemre’de özel bir günde evlenmek isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatını birleştirdi. Yunusemre...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:12
Evlenmek için 14 Şubat’ı seçtiler

Yunusemre ilçesinde nikahlarını anlamlı bir günde kıymak isteyen 14 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.

Yunusemre’de özel bir günde evlenmek isteyen 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatını birleştirdi. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak birim girişini çiçek ve tüllerle süsledi. Mutlu bir beraberliğe ‘evet’ demek için Sevgililer Günü’nü seçen Nergiz Turgut ve Tayfun Yalçın çifti duygularını şöyle ifade etti:

“Nikahlanmak için bizim için anlamlı bir gün olan 14 Şubat’ı seçtik. Özel günde evlenmek istedik. Çok mutluyuz.”

Aynı gün nikahlanan İbrahim Altıntop ve Gülay Girişen çifti neden bu günü seçtiklerini şu sözlerle anlattı:

“14 Şubat sevginin yoğun bir şekilde ifade edildiği bir gün. Nikah tarihimizi özel kılmak adına bugünü seçtik. Heyecanlı ve çok mutluyuz.”
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