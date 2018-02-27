Elektrikli otobüslerin şarj istasyonları kuruluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda hizmet verecek olan elektrikli otobüsler için yapımına başladığı şarj istasyonunda çalışmalar hızla sürüyor.

Önümüzdeki aylarda hizmet verecek olan elektrikli otobüsler için yapımına başladığı şarj ve bakımı istasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı yatırımı elektrikli otobüsler için gerçekleştirilen şarj istasyonundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İnşaat çalışmalarımız planlanan sürede devam etmektedir. İdari bina bakım onarım istasyonu temel beton ve kolon çalışması tamamlandı. Şarj istasyonu kısmında temel beton tamamlandı. Kolonlar için demir hazırlık çalışması yapılıyor. İki binanın da etrafına su drenaj hatları yerleştiriliyor ”dedi.

Çevreci ulaşım trafik sorununa son verecek

Çevre dostu elektrikli otobüslerin şehir içi trafiğin çözümünde önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün,” Ana arterlerimizde planladığımız ve şehrin içerisindeki servis araçlarının ve diğer araçların getirdiği sıkıntıları çözme noktasında elektrikli otobüsler önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlamda güzel bir yatırımı Manisa’ya kazandırıyoruz” dedi.