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Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı seçildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanları Yarışması’nda, vatandaşların oylarıyla Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün...

Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı seçildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanları Yarışması’nda, vatandaşların oylarıyla Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:57
Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı seçildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanları Yarışması’nda, vatandaşların oylarıyla Ege Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu.

Belediye Başkanları Birliği tarafından Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanı Yarışması yapıldı. 7 coğrafi bölgede en başarılı büyükşehir belediye başkanlarının belirlendiği yarışmada Ege Bölgesi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olurken, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akdeniz Bölgesi’nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Marmara Bölgesi’nde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Güneydoğu Bölgesi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın en beğenilen büyükşehir belediye başkanları oldukları belirlendi. Belediye Başkanları ödüllerini 3 Mart’ta Ankara’da düzenlenen törenle alacakları belirtildi.

“Layık olmaya çalışıyoruz”

Belediye Başkanları Birliği’ne ve oylamada kendisini tercih eden Manisalılara teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehrimize en güzel hizmetleri verebilmek için 2009 yılından bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Sevdamız olan Manisa’mızı bir adım daha ileriye götürmenin çabası içindeyiz. Tarafsız anket ve kamuoyu yoklamalarında şahsıma karşı gösterilen teveccüh, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Bizleri bu güzelliklere layık gören tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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