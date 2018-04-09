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Dosteli Kıyafet Merkezi 2. şubesi açıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hizmete giren Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’nin 2. şubesinde incelemelerde bulundu.Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren ve bu bağlamda ödül kazanan Turgutlu Belediyesi, yardım...

Dosteli Kıyafet Merkezi 2. şubesi açıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hizmete giren Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’nin 2. şubesinde incelemelerde bulundu.Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren ve bu bağlamda ödül kazanan Turgutlu Belediyesi, yardım...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
Dosteli Kıyafet Merkezi 2. şubesi açıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hizmete giren Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’nin 2. şubesinde incelemelerde bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren ve bu bağlamda ödül kazanan Turgutlu Belediyesi, yardım elini yine ihtiyaç sahiplerine uzatmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce ilk şubesi açarak 5 bin vatandaşa hizmet sağlayan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’nin ikincisi hizmete girerken Belediye Başkanı Turgay Şirin, merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Şirin’e Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı da eşlik etti. İlk merkezin yer seçiminde çok hassas davrandıklarını belirten Başkan Şirin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerimizin faydalanması için Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi hizmete açmıştık. Bu merkezimizde giysiden, ayakkabıya, gelinlikten, sünnetliğe kadar birçok malzemeden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlandı. Şimdi de bu merkezimizin ikincisini açtık ve hizmete girdi. Yeni şubemiz tamamen bir mağaza konseptinde oldu. Turgutlu Belediyesi olarak daha önceki sosyal sorumluluk projelerimizde olduğu gibi sosyal belediyeciliğin en uç noktalarında hareket etmeye çalışan ve sosyal belediyeciliğin her türlü karşılığını yerine getirmeye çalışıyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik konusunda ödül almış ve bu konuda da çok ciddi çalışma içerisinde olan bir belediyeyiz. İkinci mağazamızın açılması da bunun bir göstergesi oldu” dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı ise Başkan Şirin’ e mahallerinde yaptıkları çalışmalardan ve verdiği destekten dolayı çiçek takdim ederek teşekkür etti.
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