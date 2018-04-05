Dilek Mahallesinin yollarına düzenleme

Saruhanlı Belediyesi tarafından çiftçilerin sıklıkla kullandığı Dilek Mahallesindeki kullanılamaz durumdaki yollarda yenileme çalışması yaptı.

Saruhanlı Belediyesi, üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlamaları için arazi yollarında düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Dilek mahallesinde kullanılamaz durumda olan yollara 20 kamyon malzeme dökülerek düzenleme ve iyileştirme yapıldı. Üreticiler için büyük önem taşıyan arazi yollarının düzenlemesini sürdürdüklerini söyleyen Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, yolları güvenli ve ulaşıma uygun hale getirdiklerini kaydetti. Çalışmaların Mütevelli, Koldere, Çaltepe, Sarıçam, ve Gökçeköy’den sonra Dilek mahallesinde devam ettiğini ifade eden Yaralı, bu yıl ki üretim sezonunda üreticilere bereketli mahsuller dileyerek “Saruhanlı 54 bin nüfusu olan büyük bir ilçe, bunun 36 bini köy ve belde vasfından mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde, 18 bini de merkezde yaşıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı’da çiftçi ve üretici kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için 3 yıl önce satın aldığımız greyder ile arazi yollarını düzenliyoruz. Belirli bir plan dahilinde tüm mahallelerimize yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Yaralı, mahallelerde devam eden yol ıslah çalışmalarının üreticiler için hayırlı olmasını diledi.