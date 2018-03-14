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Devrim:"Oyuncularımızı motive etmek kolay değil"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, ligde en yakın rakibiyle aralarında 12 puan farkın oluşmasıyla ilgili olarak, "Bu kadar puan farkının olduğu yerde oyuncularımızı motive etmek, ciddiyetlerini sahaya yansıtmalarını...

Devrim:"Oyuncularımızı motive etmek kolay değil"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, ligde en yakın rakibiyle aralarında 12 puan farkın oluşmasıyla ilgili olarak, "Bu kadar puan farkının olduğu yerde oyuncularımızı motive etmek, ciddiyetlerini sahaya yansıtmalarını...

14 Mart 2018 Çarşamba 18:38
Devrim:"Oyuncularımızı motive etmek kolay değil"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, ligde en yakın rakibiyle aralarında 12 puan farkın oluşmasıyla ilgili olarak, "Bu kadar puan farkının olduğu yerde oyuncularımızı motive etmek, ciddiyetlerini sahaya yansıtmalarını sağlamak kolay değil” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 59 puanla zirvede yer alan en yakın rakibi Bayrampaşaspor ile arasında 12 puan fark bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Halide Edip Adıvarspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Levent Devrim, önemli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 2-0 mağlup ettikleri Erbaaspor maçının da değerlendirmesini de yapan Devrim, kalan tüm maçların zor olduğunu da dile getirdi. Hafta sonu, son 5 hafta da 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan bir takıma karşı mücadele verdiklerini söyleyen Devrim, “Maçın zorlu geçeceği belliydi. Aslında maçın içine baktığınız zaman kolaylaştırabilirdik. Girdiğimiz çok gol pozisyonları vardı. Maçı çok daha erken koparabilirdik. İyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. En azından oyuncularımızın olaya ne kadar ciddi baktıklarını da gördük. Bundan sonra da her zaman söylüyorum kalan maçlarımızın hepsi zor” dedi.

Her geçen hafta ligin boyunun kısaldığını dile getiren Levent Devrim, “Şu anda rakiplerimizle aramızda ciddi bir puan farkı var. Bu açıdan da bizim adımıza daha zor diyebilirim. Oyuncularımızda bir insan. Psikolojik olarak bazı şeyler devreye girebiliyor. Bu kadar puan farkının olduğu yerde oyuncularımızı motive etmek, ciddiyetlerini sahaya yansıtmalarını sağlamak kolay değil. Ligin boyu artık iyice kısalıyor. Allah nasip ederse bu puan farkını koruduğumuz takdirde 3-4 hafta içerisinde zannediyorum matematiksel olarak bazı şeyleri kesinleştireceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki hafta iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Devrim, konuşmasına şöyle devam etti: "Onların da bir play-off hedefi var. Geçen hafta deplasmanda kazandılar. Moral olarak da iyi durumdalar. Bizi o deplasmanda tek düşündüren şey sahanın zemini. Orası da bir halı saha. Bizim çok alışık olmadığımız bir saha. Ama Manisa Büyükşehir Belediyespor, o maçta konsantrasyonuyla, ciddiyetiyle, sahada olacaktır. Birkaç eksiğimiz var. Alper ve Cihan sakat. Mehmet Yılmaz kart cezalısı. Ama görev alacak arkadaşlarımızda görevlerini en iye şekilde yapacaklardır. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un artık hedefi belli. Gelinen nokta da dediğim gibi daha da iyi mücadele ederek en kısa sürede matematiksel olarak işi bitirmek istiyoruz”
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