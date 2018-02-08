Demircililer MASKİ hizmetlerinden memnun

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Demirci programı kapsamında Kaplıcalar mevkii ile Yağmurlar ve Mahmutlar mahallelerini ziyaret ederek, hayata geçirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlar ve mahalle muhtarları MASKİ’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Demirci programı kapsamında MASKİ tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirilen mahalleleri de ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde Genel Müdür Coşkun’a; İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan ve MASKİ ilçe Şefi Gökhan Demir eşlik etti. Öncelikle Yağmurlar Mahallesi’nde inşa edilerek mahallenin yağmursuyu çilesini ortadan kaldıran menfezlerin yer aldığı bölgeyi inceleyen Coşkun ve beraberindekiler, ardından Kaplıcalar mevkiinde yapılan dere temizlik çalışmasını gezdi.

Mahmutlar’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Genel Müdür Coşkun’un Demirci’deki son durağı ise Mahmutlar Mahallesi oldu. Coşkun, mahalle girişinde Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalledeki cazibeli su kaynağının içme suyu deposuna iletilmesini sağlayan 30 yıllık terfi hattını yenilemek için MASKİ ekipleri, ilk etapta 6 kilometre uzunluğunda yeni bir hat döşeyerek su ihtiyacını giderdi. Vatandaşların yaz aylarında da sıkıntı çekmemeleri adına başka bir bölgeden 3 kilometre daha hat döşeme çalışması gerçekleştirilecek.

Mahalleliden teşekkür

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, “MASKİ tarafından bize getirilen hizmeti biz anlatmakla bitiremeyiz. 30 yıl önce derme çatma şekilde döşenen su hattımızdan ötürü her gün bir arıza yaşanıyor, sürekli susuz kalıyorduk. Ama önce Allah’ın izniyle, sonra da MASKİ’nin çabalarıyla bu derdimizden kurtulduk. Yepyeni, sıfırdan bir terfi hattımız oldu. Yaza önlem amaçlı olarak ilavesi de yapılacak. Bize suyumuzu verdiler, daha ne isteyelim. Allah bin kere razı olsun. Cengiz Başkanımız da Yaşar Müdürümüz de var olsun. Mahalle olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Genel Müdür Coşkun Demirci yatırımlarını anlattı

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, önceliğimiz uzun yıllardır hiç hizmet gitmeyen, unutulan yerlerdir. 17 ilçemizde 1088 mahallemiz mevcut. Demirci de bu ilçelerimizden biri. Maalesef ki coğrafi koşulların zorluğu nedeniyle vatandaşlarımız yıllardır hizmete hasret kalmış durumdalar. Ama bizim görevimiz ihtiyaç bulunan tüm noktalara her koşulda ulaşmaktır. Bunu da layıkıyla yerine getirdiğimiz kanaatindeyim. Şimdiye dek ilçemize 28 milyon TL civarında bir altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 101 Mahalle Projemiz kapsamında 6 mahallemize sağlıklı alt ve üstyapıyı temin ettik. 154 Mahalle Projesi ile de ilk etapta Ayvaalanı, Azizbey, Minnetler ve Ahmetler mahallelerimizde bulunan hatları yeniliyoruz. 33 içme suyu depomuzu yeniledik. Şuan ilçemiz için planlanan yatırım bedelimiz ise 38 milyon liraya yaklaştı. Tüm çabamız merkezden kırsala, tüm vatandaşlarımızın aynı refah koşullarına sahip olabilmesini sağlamaktır” dedi.