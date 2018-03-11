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Demirci’de halı dokuma tezgahlarını fotoğrafladılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Manisa’nın 100’ü’ fotoğraf projesi kapsamında dernek üyeleri Manisa’nın Demirci ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyerek ünlü Demirci halılarının...

Demirci’de halı dokuma tezgahlarını fotoğrafladılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Manisa’nın 100’ü’ fotoğraf projesi kapsamında dernek üyeleri Manisa’nın Demirci ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyerek ünlü Demirci halılarının...

11 Mart 2018 Pazar 14:38
Demirci’de halı dokuma tezgahlarını fotoğrafladılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Manisa’nın 100’ü’ fotoğraf projesi kapsamında dernek üyeleri Manisa’nın Demirci ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyerek ünlü Demirci halılarının yapım aşamasını fotoğrafladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Manisa’nın 100’ü’ fotoğraf projesi kapsamında Manisa’nın Demirci ilçesine fotoğraf gezisi düzenlendi. Dernek üyelerinin katılım sağladığı gezide, fotoğraf ekibine Demirci Kaymakamlığında görevli Kamil Akyol rehberlik yaptı. Demirci’nin Mahmutlar Mahallesinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan halıcılığı yaşatmaya çalışan kadınların yanı sıra halı fabrikasının da fotoğrafları çekildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "Emeğin, alın terinin; usta ellerde ilmik ilmik halıya dokunduğu, tarihsel ve coğrafi güzellikleri ile Demirci’de zamanı dondurduk. Demirci’de bizlere rehberlik eden Demirci Kaymakamlığı’ndan Kamil Akyol’a, Demirci’nin ekonomik kalkınmasında emeği olan halı fabrikası yöneticisi Ziya Arslan’a ve Demirci’nin samimi insanlarına teşekkürler ediyorum. Manisa’nın 100’ü projemiz kapsamında tüm ilçeleri gezeceğiz" şeklinde konuştu.

Manisa’nın 17 ilçesinin gezilerek çekilen fotoğraflardan seçilecek 100 eserin projenin sonunda sergileneceği belirtildi.
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