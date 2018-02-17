CHP’li gençlerden eski ilçe başkanları anısına futbol turnuvası

CHP’nin Alaşehir eski ilçe başkanlarından olan eczacı Erkin Türker vefatının beşinci yılında CHP Alaşehir İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen futbol turnuvası ile anıldı. Alaşehir’in farklı mahallelerinden 12 takımın katıldığı turnuvada kupayı Killik Gençlik Kolları takımı kazandı.

Barış Manço Halı Sahasında yapılan final mücadelesi öncesi eski gençlik kolları yöneticileri ile mevcut ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimi arasında gösteri maçı düzenledi. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşmasını ise Killik Mahallesi Gençlik Kolları takımı Alaşehir İlçe Gençlik Kolları takımını 9-3’lük skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Kazanan takıma kupasını CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz verirken, futbolculara madalyalarını Erkin Türker’in eşi Yıldız Türker ve Alaşehir İlçe Gençlik Kolları İlçe Başkanı Veli Kaya takdim etti.

Maç sonu turnuvayla ilgili açıklama yapan CHP Alaşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veli Kaya, "Bugün iki farklı gururu bir arada yaşıyorum. Birincisi, etkili adından söz edilir projeler ve çalışmalar yapan CHP Alaşehir Gençlik Örgütünün bir parçası olmak diğeri ise birlikte 2011 yılında Uluderbent Mahallesi ve çevre köylerde seçim çalışması yaptığım, gençlik kollarında iken çalışma onuruna eriştiğim rahmetli Başkanımız Erkin Türker’i anmanın vermiş olduğu gururdur. Biz CHP Alaşehir Gençlik Örgütleri olarak CHP’lilerin Erkin Başkanını çok özlediğini ve özlem duyduğunu görerek buna kayıtsız kalmadık. Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Halı Saha Turnuvamıza, eski İlçe Başkanımız Erkin Türker’in ismini vermeyi istedik. Turnuvamıza katılım sağlayan özellikle beldelerimizden Kemaliye, Killik ve Yeşilyurt Belde Gençlik örgütü takımlarına, sonrasında merkez mahallelerden katılım sağlayan 12 takıma ve emeği geçen tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Kupayı kazanan Killik Gençlik Kolları Takımını ve centilmence rakibini alkışlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Sporun dostluk, kardeşlik, birliktelik olduğu unutulmamalıdır. Bir teşekkür de Killik Mahallemizden katılım sağlayıp turnuvaya zevk veren değerli izleyicilere gelsin. Faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.