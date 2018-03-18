Çanakkale Zaferi 103 yaşında

Manisa’nın ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü kutlanırken, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla da yapılan dualarda başta Çanakkale olmak üzere tüm şehitler anıldı.

Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü kutlanırken, yapılan dualarla 18 Mart Şehitler Gününde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitler anıldı.

Salihli’deki törenler

"Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu’nun muhteşem zaferinin 103 yıldönümü Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar Salihli’de Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkan Vekili Nuri Kaya, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın şehitliğe çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol yaptı. Varol “18 Mart Çanakkale’nin geçilmeyeceğinin, Türk Milleti’nin esir edilmeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünya ya haykırıldığı gündür” dedi. Varol “Ülkemi bölmek ve parçalamak isteyen hainler, hangi maskeyi takarsanız takın, ister adınız PKK, ister FETÖ, isterse İŞİD olsun, artık hainliğinizi gizleyemiyorsunuz. Şehitlerimizden aldığımız kuvvetle, her daim bizi karşınızda bulacaksınız” dedi. Vatan ve bayrak uğruna şehit düşen, tüm şehitleri rahmetle anan Varol “Kutsal emanetiniz olan Türk Vatanı ilelebet hür kalacaktır. Size minnettarız, sizi unutmayacağız. Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz” dedi.

Şehitlik Anıtı’ndaki kutlamaların ardından protokol üyeleri daha sonra Asri Mezarlık’ta şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etti. Tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunurken, dua edildi. Son anma programı ise Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Turgutlu’daki törenler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Turgutlu’da tören düzenlendi. Şanlı zaferin 103. yıl dönümü dolayısıyla Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı Turgutlu Şehitliği’nde başlayan törenler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenlerle devam etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu’da da Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi. Günün ilk töreni Turgutlu Şehitliğinde düzenlenen çelenk sunumu ve şehit mezarlarını ziyaret ve dua okunmasıyla başladı. Günün ikinci töreni ise Saygı duruşun ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda ki tören oldu. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile devam eden tören Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın Şehitlik Hatıra Defterinin imzalanması sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, Turgutlu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 18 Mart Şehitleri Anma Günü programına katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, öğrencilerin performansları ayakta alkışlandı.

Törene Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Askerlik Şube başkanı Albay Kemal Peşternik, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcısı İskender Tunç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Turgut Gürkaş, Türkiye Gaziler Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Sarıgöl’deki törenler

Sarıgöl’de düzenlenen törenle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı kutlandı.

Sarıgöl Belediye Kent Meydanında, Atatürk’ün anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenlere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Ömer Eskici, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı J. Ast. Bşç. Erol Uygun, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.