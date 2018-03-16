Çanakkale Şehitleri üzüm hoşafı ile anıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Girişimci İşadamları Derneği (ALGİDER) tarafından 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın yıldönümünde, yokluk içinde savaşan askerleri anlamak ve anmak adına üzüm hoşafı dağıtıldı.

ALGİDER, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı ve Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü vesilesiyle Çanakkale’de savaşan askerlerin yemek menüsünde olan üzüm hoşafını vatandaşlara ikram etti. Alaşehir Pazar Camii önünde Cuma Namazı sonrası yapılan etkinlikte şehit ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Program sonrası açıklama yapan Alaşehir Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yılmaz Caşka, "Aziz Türk milletinin asil evlatları, 103 yıl önce 7’den 70’e gözünü kırpmadan canını, kanını, malını feda ederek Türk milletinin kurtuluş ışığı olan ve tarihi yeniden yazan Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onların zor koşullarda, zorlukla bulabildiği üzüm hoşafını tüketerek, aynı duyguları yaşamak ve yaşatmak istedik" dedi.

Programa, CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Alaşehir Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Yaşar Çataldere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zafer’inin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında emeği geçenlere teşekkür etti.