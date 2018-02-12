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Büyükşehirli futbolculardan Düzcespor maçı öncesi iddialı açıklamalar

TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyetler serisine 3-0’lık Erzin Belediyespor maçını da ekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da golleri atan oyuncular Alper Akçam, Ali Öztürk ve Tayyip Kanarya, Çarşamba günü oynayacakları Düzcespor maçı...

Büyükşehirli futbolculardan Düzcespor maçı öncesi iddialı açıklamalar

TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyetler serisine 3-0’lık Erzin Belediyespor maçını da ekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da golleri atan oyuncular Alper Akçam, Ali Öztürk ve Tayyip Kanarya, Çarşamba günü oynayacakları Düzcespor maçı...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:32
Büyükşehirli futbolculardan Düzcespor maçı öncesi iddialı açıklamalar

TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyetler serisine 3-0’lık Erzin Belediyespor maçını da ekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da golleri atan oyuncular Alper Akçam, Ali Öztürk ve Tayyip Kanarya, Çarşamba günü oynayacakları Düzcespor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundular.

Yeşil-beyazlı golcü futbolcular Çarşamba günü oynanacak olan Düzcespor maçında gol sözü vererek, tüm taraftarları maça davet etti. Erzin Belediyespor deplasmanında gol perdesini açan isim olan Alper Akçam, Çarşamba günü konuk edecekleri zorlu Düzcespor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Ligin ilk yarısının son maçını yenilgiyle kapattıktan sonra ikinci yarıya da beraberlikle başlamıştık. Son üç maçta ise hanemize 9 puan yazdırarak ilk yarıda yakaladığımız serinin müjdesini verdik. 3’te 3 yaptık ancak bu yetmez. Bundan sonra galibiyetler serimizi devam ettirmenin hesaplarını yapıyoruz. Hedefimiz rakiplerimizle aramızda ki puan farkını açabildiğimiz kadar açıp bir an önce şampiyonluğumuzu ilan etmek” diye konuştu.

Bu sezon ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan tecrübeli golcülerden Ali Öztürk ise “Şampiyonluk için sabırsızlanıyoruz. Gol atmam elbette çok güzel bir duygu fakat benim için takımın maç kazanması çak daha önemli. Şu anda şampiyonluk yarışında en yakın rakibimizle aramızda 9 puan fark bulunuyor. Çarşamba günü konuk edeceğimiz rakibimizi mağlup ederek bu farkı daha da açmanın hesaplarını yapıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Tayyib Kanarya, deplasmanda oynanan Erzin Belediyespor maçında ilk resmi golünü atmıştı. Çarşamba günü konuk edecekleri Düzcespor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Kanarya, “ Attığım gol benim için büyük bir moral oldu. Bu hafta kritik bir maça çıkacağız. Yenersek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacağız. Takımıma en iyi katkıyı sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.
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