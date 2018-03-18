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Bölgesel Amatör Lig: Yunusemre Belediyespor: 1 - Modafen Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 23. haftasında evinde karşılaştığı Modafen Spor’la 1-1 berabere kaldı.Yunusemre Belediyespor, kendi evinde Modafen Spor’la karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen...

Bölgesel Amatör Lig: Yunusemre Belediyespor: 1 - Modafen Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 23. haftasında evinde karşılaştığı Modafen Spor’la 1-1 berabere kaldı.Yunusemre Belediyespor, kendi evinde Modafen Spor’la karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen...

18 Mart 2018 Pazar 17:26
Bölgesel Amatör Lig: Yunusemre Belediyespor: 1 - Modafen Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 23. haftasında evinde karşılaştığı Modafen Spor’la 1-1 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor, kendi evinde Modafen Spor’la karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen müsabaka 1 - 1 berabere bitti. İlk yarısı golsüz geçen müsabakada 2. yarıda Modafen Spor’da Gökhan Kuloğlu attığı golle takımını öne geçirirken; Yunusemre Belediyespor Gökhan Kuloğlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Yunusemre Belediyesi ligin 24. haftasında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacak.
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