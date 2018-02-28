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Bölge müftüleri Manisa’da buluştu

İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa müftüleri Manisa’da bir araya geldi.Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet...

Bölge müftüleri Manisa’da buluştu

İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa müftüleri Manisa’da bir araya geldi.Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet...

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:09
Bölge müftüleri Manisa’da buluştu

İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa müftüleri Manisa’da bir araya geldi.

Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından Manisa’da buluşan Aydın İl Müftüsü V. Zekeriya Çallı, Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu, İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu Manisa Müftüsü Sinan Cihan ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundular. Manisa Müftüsü Sinan Cihan kendilerini kabulü nedeniyle Vali Mustafa Hakan Güvençer’e teşekkür etti. Müftü Cihan, “İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bölge müftüleri olarak Manisa’da bir araya gelip kendisine hayırlı olsun diyerek veda edelim istedik. Bu vesileyle Manisa’da toplandık ve Sayın Valimize de ziyarette bulunduk” dedi.

Ziyaretleri nedeniyle konuk müftülere teşekkür eden Vali Güvençerde Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
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