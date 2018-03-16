’Bir destandır Çanakkale’ gösterisi duygulandırdı

Salihli Belediyesi Bale ve Modern Dans Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe özel hazırlanan ’Bir Destandır Çanakkale’ adlı dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Bale ve Modern Dans Topluluğu’nun Koreograf Kıymet Eruluç yönetiminde hazırladığı gösterileri sundu. Gösteriler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

’Bir Destandır Çanakkale’ adlı özel dans gösterisi etkinliğine ise Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Şehitleri ve Zaferi’nin anlatan slayt gösterimi sonrasında Koreograf Kıymet Eruluç yönetiminde gençlerin hazırladığı Çanakkale Savaşının canlandırıldığı gösteri izleyenlere sunuldu.

Etkinliği hazırlayan Koreograf Kıymet Eruluç ile Bale ve Modern Dans Topluluğu öğrencilerine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu,”Çanakkale Zaferimiz’deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek Koreograf Kıymet Eruluç’a çiçek takdim etti.