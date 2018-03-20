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BİLSEM öğrencilerinden tarihe dokunuş

Manisa Bilim Sanat Merkezi tarafından Değerler Eğitimi kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerini milli ve manevi değerler kazanmasını amaçlayan ’Tarihe dokun’ Proje Sergisi açıldı.Manisa BİLSEM tarafından Tarzan Meydanı Sevgi Yolunda...

BİLSEM öğrencilerinden tarihe dokunuş

Manisa Bilim Sanat Merkezi tarafından Değerler Eğitimi kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerini milli ve manevi değerler kazanmasını amaçlayan ’Tarihe dokun’ Proje Sergisi açıldı.Manisa BİLSEM tarafından Tarzan Meydanı Sevgi Yolunda...

20 Mart 2018 Salı 15:40
BİLSEM öğrencilerinden tarihe dokunuş

Manisa Bilim Sanat Merkezi tarafından Değerler Eğitimi kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerini milli ve manevi değerler kazanmasını amaçlayan ’Tarihe dokun’ Proje Sergisi açıldı.

Manisa BİLSEM tarafından Tarzan Meydanı Sevgi Yolunda açılan sergiye Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek sergide yer alan eserleri incelerken, açılışta Bilim Sanat Merkezi Destek grubu 2. sınıf öğrencileri 18 Mart Çanakkale Destanı isimli oratoryoyu sahneledi. Çanakkale türkülerinin hep birlikte söylendiği programda misafirlere buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.

Öğrencilerin gösterilerini beğenen Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Çanakkale’de ve bütün cephelerde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz ve biz inanıyoruz ki sizler gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet sürdüreceksiniz. Bizler sizlere inanıyoruz. Bu güzel çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Bilim Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin Değerler Eğitimi kapsamında hazırladığı ’Tarihe dokun’ Projesini sergilediklerini kaydetti. Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin projelerine aralıksız devam ettiğini belirten Emeksiz, hazırlanan projelerin ulusal düzeydeki yarışmalarda başarılar elde ettiğini ifade ederek, Manisa’yı temsil ettiklerini söyledi. Emeksiz, “Bilim Sanat Merkezimizi üst düzey bir merkez haline getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projemizde öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkması adına önemlidir. Milli ve manevi bilincin oluşması için çalışıyoruz. Bu projenin hazırlanmasında emek sarf eden öğretmenlerimizi ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize ulusal proje yarışmasında ’Tarihe dokun’ Projesiyle başarılar diliyorum” diye konuştu.
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