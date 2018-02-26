Belenyaka Mahallesinde yol çalışması başladı

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belenyaka Mahallesinde yol iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başladı.

İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalarına devam eden Alaşehir Belediyesi, Belenyaka Mahallesinde yol iyileştirme çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediyesi Fen işleri Ekiplerinden alınan bilgiye göre, Belenyaka Mahallesindeki çalışmaların kısa sürede bitirileceği ve program doğrultusunda Alaşehir’e bağlı 87 mahallede çalışmalarına devam edeceği bilgisi alındı.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, muhtarlıkların ve vatandaşların taleplerini öncelik ve önem sırasına göre değerlendirerek Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu anlamda ekiplerimiz gerek yol iyileştirme gerekse de yol açma çalışmalarına devam ediyor" dedi.