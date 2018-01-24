Başsavcıdan MÜSİAD’a ziyaret

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Manisa Şubesine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Başsavcı Çiçekli yürütülen FETÖ soruşturmalarında herhangi bir mağduriyete sebep vermeden en hızlı ve adil bir şekilde soruşturmaları tamamlama hedefinde olduklarını belirtti.

Başsavcı Ahmet Çiçekli’yi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkan Vekili Abdullah Tekin ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Vekili Abdullah Tekin, Başsavcıya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Maalesef 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine maruz kaldık fakat Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz devleti ile el ele vererek bu darbe girişimini atlattı ve daha güçlü çıktı. Bizler dernek olarak her zaman devletimizin yanındayız” dedi.

Abdullah Tekin bu süreçte savcı ve hakimlerin devlet adına önemli çalışmalar yaptığını belirterek Başsavcıya ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başsavcı Ahmet Çiçekli de FETÖ terör örgütü soruşturmalarında amaçlarının; herhangi bir mağduriyete sebep vermeden en hızlı ve adil bir şekilde soruşturmaları yürütmek ve tamamlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca Başsavcı Çiçekli, bu dönemde sivil toplum kuruluşlarına da halkı doğru bilinçlendirme noktasında önemli görev düştüğünü belirterek derneğe yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.