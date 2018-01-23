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Basketbol 2. Ligde ikinci yarı başlıyor

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubunda ikinci yarı maçları bu hafta sonu başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Fethiye Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Beyazlılar, maçın...

Basketbol 2. Ligde ikinci yarı başlıyor

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubunda ikinci yarı maçları bu hafta sonu başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Fethiye Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Beyazlılar, maçın...

23 Ocak 2018 Salı 16:11
Basketbol 2. Ligde ikinci yarı başlıyor

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubunda ikinci yarı maçları bu hafta sonu başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Fethiye Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B grubunda ikinci yarının ilk maçını deplasmanda Fethiye Belediyespor ile oynayacak. Maçın hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil beyazlılar, zorlu maçtan galip gelerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Takım oyuncularından İlker Türel ve Mustafa Ünlü, zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, maçtan galip gelmek istediklerini belirtti. Her maçın önemli olduğunu belirten Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Sıralama açısından büyük önem teşkil ediyor. Ben hep söylüyorum, sonuçlar bizim ne yaptığımıza endeksli, bizim için önemli bir hafta, iyi hazırlanarak, kazanmak istiyoruz” dedi. Mücadele 28 Ocak Pazar günü saat: 17.00’de Fethiye Eldirek Spor Salonu’nda oynanacak.

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