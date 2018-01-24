Başkanlar Salihli’nin projelerini inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçede devam eden projeleri yerinde inceledi.

Salihli’de tamamlanmak üzere olan projelerden ilk olarak Avar Caddesi’ndeki prestij çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkanlar, buradan Gümüşçayı’nda devam eden Masal Ormanı Parkına geçerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye kazandırılan Prestij Caddeleri ile Masal Ormanı Parkı çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Avar ve Şüheda Caddeleri ile Masal Ormanı Parkının son rötuşları yapılıyor. İnşallah yaz aylarında Salihli halkının hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte el ele vererek Salihli’yi değiştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda da, “Büyükşehir Belediyemiz ile söz verdiğimiz bütün projeleri bir bir hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterlerimize, Daire Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ele ele nasıl iş yapılır Salihli halkına gösterdik. Avar Caddemiz bitme noktasında, Şüheda Caddemizin prestij çalışmalarına başladık. Bir taraftan da Atatürk Caddesi’nde çalışmalara devam ediyoruz. Bunun yanında Salihli halkı doğalgaza da kavuşuyor. Salihlimize tüm bu projelerimiz hayırlı olsun” dedi.

İnceleme gezisinde Kayda ve Yalçınkaya’ya ise Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu VE Büyükşehir Salihli Koordinatörü Nilhan Kılınç eşlik etti.