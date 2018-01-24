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Başkan Yaralı’dan Halitpaşa’da ev ziyareti

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Tül ailesinin evine konuk oldu.Başkan Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde katıldığı bir programın ardından, Belediye Meclisi üyesi Eşref Doğrukıran ile birlikte...

Başkan Yaralı’dan Halitpaşa’da ev ziyareti

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Tül ailesinin evine konuk oldu.Başkan Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde katıldığı bir programın ardından, Belediye Meclisi üyesi Eşref Doğrukıran ile birlikte...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:25
Başkan Yaralı’dan Halitpaşa’da ev ziyareti

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Tül ailesinin evine konuk oldu.

Başkan Yaralı, Halitpaşa Mahallesinde katıldığı bir programın ardından, Belediye Meclisi üyesi Eşref Doğrukıran ile birlikte Tül ailesinin evine geçti. Baba Recep, Anne Emine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olan ailenin 36 yaşındaki, fizyoterapi ve özel eğitim alan kızları Şenay Tül ile sohbet etti.

Başkan Yaralı burada yaptığı konuşmada belediyecilikte üretilen hizmet ve hayata geçirilen yatırımlar kadar insanlarla bire bir temasın önemli olduğunu belirterek bu iki unsurun dengeli tutulması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda bir yandan hizmet ürettiklerini bir yandan da halkın içinde halkın sorunlarıyla hemhal olduklarını dile getiren Yaralı, kendilerini evlerinde ağırlayan Tül ailesine teşekkür etti.

Recep Tül ise evlerine gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretinden dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür ederek, "Başkanımızı evimizde ağırlamaktan onur duyduk. Sağ olsun, gelip halimizi hatırımızı sordu. Bizlerle yakından ilgilendi. Kendisini çok seviyoruz" dedi.
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