Başkan Yaralı’dan hafta sonu mesaisi

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, genç çiftlerin düğün törenlerine katılarak mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, vatandaşların acı tatlı günlerinde yanlarında olmak amacıyla hafta sonunda yoğun bir mesai harcayıp ilçe merkezi ve mahallelerde ki düğün törenlerine katıldı. İlk olarak Yılmaz Mahallesine giden Başkan Yaralı, burada Zeki ve Tülay Sarıgöl çiftinin oğlu Ferhat ile Ümit ve Nevin Koç’un kızları Eda Tuğçe’nin düğün törenine katıldı. Başkan Yaralı, Ferhat ve Eda’ya mutluluklar dileğinde bulunup, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Buradan Develi mahallesine geçen Yaralı, Develi Mahallesinde İbrahim ve Fatma Özsavran çiftinin oğlu Selman ile Mehmet ve Ayşegül Zümrüt’ün kızları Medine Gülten’in düğün törenine katıldı. Düğünde mahalle sakinleriyle bir araya gelen vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.

Daha sonra Koldere Mahallesine giden Yaralı, Ömer ve Zehra Gökçen çiftinin oğlu Mustafa ile Ali ve Hatice Ulutürk’ün kızları Ayşe’nin düğün törenine katıldı.

Başkan Yaralı’nın hafta sonu programına AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar, belediye meclisi üyeleri ve partililer de eşlik etti.