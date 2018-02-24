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Başkan Şirin’den şehit ailelerine ahde vefa

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu şehit Uzman Çavuş Mustafa İlter’in rahatsızlığından dolayı evinde istirahat eden annesi Ayşe İlter ile yine rahatsızlığından dolayı Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen...

Başkan Şirin’den şehit ailelerine ahde vefa

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu şehit Uzman Çavuş Mustafa İlter’in rahatsızlığından dolayı evinde istirahat eden annesi Ayşe İlter ile yine rahatsızlığından dolayı Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen...

24 Şubat 2018 Cumartesi 19:02
Başkan Şirin’den şehit ailelerine ahde vefa

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlulu şehit Uzman Çavuş Mustafa İlter’in rahatsızlığından dolayı evinde istirahat eden annesi Ayşe İlter ile yine rahatsızlığından dolayı Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Özcan’ın babası İbrahim Özcan’ı ziyaret ederek, kendilerine geçmiş olsun dileklerini sundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ilk olarak Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternek ile birlikte Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Özcan’ın babası İbrahim Özcan’ı ziyaret etti. Mehmet Özcan ve eşi Gülsen Özcan ile sohbet eden Başkan Şirin, “İbrahim amcamız çok şükür tedavisiyle birlikte daha iyi durumda. Allah onları başımızdan eksik etmesin, ayağına taş değdirmesin. Büyük geçmiş olsun” dedi.

İbrahim ve Gülsen Özcan da Başkan Şirin ve Albay Peşternek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Başkan Şirin, hastaneden ayrılırken hemşehrileriyle selamlaşarak kendilerine geçmiş olsun dileklerini sundu. Başkan Şirin daha sonra geçirmiş olduğu ameliyatın ardından evinde istirahat eden şehit Uzman Çavuş Mustafa İlter ve Ahmet İlter’in anneleri Ayşe İlter’i evinde ziyaret etti. Ayşe İlter’e geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Şirin, “Allah acılarını göstermesin. Rabbim Ayşe teyzemize sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin. Aziz şehidimizin emanetleri kıymetli aileleri bizim baş tacımızdır. Büyük geçmiş olsun” dedi. Ayşe İlter ve Ahmet İlter de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Şirin’e teşekkür ettiler.
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