Başkan Şirin’den genç şampiyonlara jest

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye şampiyonası öncesinde kendisine ziyarete gelen ve spor kıyafeti talebinde bulunan Turgutlu Lisesi Erkek Voleybol Takımı’nın bu isteğine kayıtsız kalmadı. Eşofman takımlarını sporculara teslim eden Başkan Şirin, genç sporculardan Türkiye finallerinde gruptan çıkma sözü aldı.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret ederek, katılacakları Türkiye finalleri öncesinde spor kıyafet isteğinde bulunan Turgutlu Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncularına Başkan Şirin tarafından spor kıyafeti desteğinde bulunuldu. Öğrencilerin isteğini yerine getirerek eşofman takımlarını teslim eden Başkan Şirin, “Genç öğrenci kardeşlerimiz geçtiğimiz günlerde bizleri ziyarette bulunmuşlardı. Bir istekleri vardı. Finallerde kullanacakları eşofman takımı istemişlerdi. Bizler her zaman öğrencilerimizin ve sporcularımızın yanındayız. Onların bu isteğini yerine getirdik. Kendilerine oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum ve Türkiye şampiyonluğu ile Turgutlu’muza döneceklerine inanıyorum”dedi. Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür ettiklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Çakırca, gruplardan çıkma başarısını göstereceklerinin de sözünü verdi.