Başkan Kayda’nın mahalle ziyaretleri devam ediyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Süleymaniye, Çapaklı, Çavlu ve Karapınar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Kayda, ilk ziyaretini Süleymaniye Mahallesine gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ve muhtar Rauf Özer’in karşıladığı Başkan Kayda, vatandaşlarla yaptığı kahve toplantısında çalışmaları anlattı. Buradan Çapaklı Mahallesine geçen Başkan Kayda, Muhtar Mehmet Us ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek belediye ekiplerinin mahalle yollarına döşediği kilit parke taş çalışmalarını inceledi. Çavlu Mahallesinde muhtar Süleyman Türk ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kayda, vatandaşlara belediye hizmetlerini anlattı. Son ziyaretini Karapınar Mahallesine gerçekleştiren Başkan Kayda’yı mahalle sakinleri ve muhtar Mehmet Kaya karşıladı. Vatandaşlarla kahve toplantısı yaparak istek ve talepleri dinleyen Başkan Kayda, "Görevde bulunduğum 4 yılda özellikle kırsal mahallelere alt ve üst yapı, yol, parke taş ile tüm belediye hizmetlerini götürdük. Salihli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz. Mahalle sakinlerimizin ve muhtarlarımızın bana ilettikleri tüm talepleri yerine getiriyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ile muhtarlar Rauf Özer, Mehmet Us, Süleyman Türk ve Mehmet Kaya da mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkürlerini iletti.

Başkan Kayda’ya mahalle ziyaretlerinde, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer de eşlik etti.