Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114779
ALTIN
171.256
DOLAR
3.9825
STERLİN
5.5888
EURO
4.8969

Başkan Kayda’dan TSM korosuna moral

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programlarından dolayı katılamadığı Bahar Konseri nedeniyle Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunu ziyaret ederek yeni çalışmaları öncesinde moral verdi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda,...

Başkan Kayda’dan TSM korosuna moral

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programlarından dolayı katılamadığı Bahar Konseri nedeniyle Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunu ziyaret ederek yeni çalışmaları öncesinde moral verdi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda,...

03 Nisan 2018 Salı 13:32
Başkan Kayda’dan TSM korosuna moral

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programlarından dolayı katılamadığı Bahar Konseri nedeniyle Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunu ziyaret ederek yeni çalışmaları öncesinde moral verdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programından dolayı katılamadığı “Bahar Konseri” nedeniyle Şef Salih Kandaş yönetiminde çalışma yapan Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Salihli’nin batılı ve çağdaş bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Kayda, sanata ve sanatçılara her zaman destek olduklarını belirterek mükemmel bir konsere imza atan Türk Sanat Müziği Korosu ile Şef Salih Kandaş’a teşekkür etti. Başkan Kayda, Salihli Belediyesi Sanat Evinde çalışma yapan TSM Koro üyelerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şef Salih Kandaş yönetiminde unutulmaz bir konsere imza atan Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. “Bahar Konseri” programıyla Salihlili sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Şef Salih Kandaş ile Belediye TSM Korosu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kayda, tüm koro üyelerine teşekkür belgesi verdi. Başkan Kayda, bir zamanların unutulmaz sesi Hüseyin Akın’a da koroya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şef Salih Kandaş yönetimindeki Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri de, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa’da kesintisiz su için 93 adet yeni motopomp
Manisa’da kesintisiz su için 93 adet yeni motopomp
Soma TSO’nun yeni başkanı Cem Doğan oldu
Soma TSO’nun yeni başkanı Cem Doğan oldu
Manisa BBSK’ya taraftarlarından coşkulu karşılama
Manisa BBSK’ya taraftarlarından coşkulu karşılama

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim