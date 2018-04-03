Başkan Kayda’dan TSM korosuna moral

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programlarından dolayı katılamadığı Bahar Konseri nedeniyle Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunu ziyaret ederek yeni çalışmaları öncesinde moral verdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun programından dolayı katılamadığı “Bahar Konseri” nedeniyle Şef Salih Kandaş yönetiminde çalışma yapan Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Salihli’nin batılı ve çağdaş bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Kayda, sanata ve sanatçılara her zaman destek olduklarını belirterek mükemmel bir konsere imza atan Türk Sanat Müziği Korosu ile Şef Salih Kandaş’a teşekkür etti. Başkan Kayda, Salihli Belediyesi Sanat Evinde çalışma yapan TSM Koro üyelerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şef Salih Kandaş yönetiminde unutulmaz bir konsere imza atan Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. “Bahar Konseri” programıyla Salihlili sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Şef Salih Kandaş ile Belediye TSM Korosu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kayda, tüm koro üyelerine teşekkür belgesi verdi. Başkan Kayda, bir zamanların unutulmaz sesi Hüseyin Akın’a da koroya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şef Salih Kandaş yönetimindeki Belediye Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri de, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.