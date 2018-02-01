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Başkan Kayda: “Eğitime desteğimiz sürüyor”

Salihli Belediyesi, eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinin çevre düzenlemesi yapılarak bin 500 metrekare parke taşı döşeniyor.Sekine...

Başkan Kayda: “Eğitime desteğimiz sürüyor”

Salihli Belediyesi, eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinin çevre düzenlemesi yapılarak bin 500 metrekare parke taşı döşeniyor.Sekine...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:09
Başkan Kayda: “Eğitime desteğimiz sürüyor”

Salihli Belediyesi, eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinin çevre düzenlemesi yapılarak bin 500 metrekare parke taşı döşeniyor.

Sekine Evren Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen bahçe düzenlemesini yerinde inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ”Anadolu Lisemiz Salihli’nin en kaliteli, bir çok öğrencimizi farklı, önemli noktalara hazırlayan kökleşmiş ve kültürü olan bir okul. Fen işleri ekibimiz bahçe düzenlemesi gerçekleştirerek taşını döşüyor. Eğitimden gelen bir belediye başkanı olmanın hep onurunu yaşadım. Öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Okullar ve camiler hizmet noktasında vazgeçilmezlerimiz. Bugüne kadar birçok okulumuzun tamiratını yaptık. Öğrencilerimiz Pazartesi okula geldiğinde pırıl pırıl okul bahçesi görecek. Bu anlamda öncelikle işçiliğinden dolayı kendi ekibime ve okul müdürümüze malzeme temininden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte ortak bir iş çıkardık. Öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi.
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