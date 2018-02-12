Başkan Kayda bir günde 7 mahalle gezdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bir günde 7 mahalle ziyareti yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir yandan Salihli merkez mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, bir yandan da Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleri ziyaret ediyor. Başkan Kayda, bir günde ilçeye bağlı Başlıoğlu, Çaltılı, Çaypınar, Çamurhamamı, Şirinyer, Gökköy ve Allahdiyen mahallelerine ziyaret ederek, belediye tarafından kazandırılan hizmetleri yerinde inceleyip, mahalle sakinleri ve muhtarlar ile yaptığı kahve toplantısında sohbet ederek istişarede bulundu. Görevde bulunduğu 4 yılda özellikle kırsal mahallelere alt ve üst yapı, yol, parke taş ile tüm belediye hizmetlerinin götürüldüğünü belirten Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz. Mahalle sakinlerimizin ve muhtarlarımızın ilettikleri tüm talepleri karşılıyoruz" dedi.

Başkan Kayda, Çaypınar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Başlıoğlu Mahalle Muhtarı Tuncay Biçer, Çaltılı Mahalle Muhtarı Niyazi Zeybek, Çamurhamamı Mahalle Muhtarı Necati Eren, Şirinyer Mahalle Muhtarı Yaşar Karataş, Gökköy Mahalle Muhtarı Arif Şenkal ve Allahdiyen Mahalle Muhtarı Hüseyin Önal ile mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Mahalle sakinleri ve muhtarlar, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkürlerini iletti. Başkan Kayda’ya mahalle ziyaretlerinde Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Kırsal Hizmetler Personeli Rasim Paşa ve Özben Şener de eşlik etti.