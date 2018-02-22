Başkan Kayda, antrenörlerle buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor altyapı ve A Takımı antrenörleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte antrenörlerle sohbet eden ve projeleri anlatan Başkan Kayda, “Sizler birer modelsiniz. Birçok gencimizin hayatını yön veriyorsunuz. Bugün burada aramızda bulunmayan yıllarını spora adamış ve birçok başarılı sporcu yetiştiren Fikret Gezer hocamıza ve diğer birçok hocamıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman spora çok önem verdik. Belediyespor bünyemizin dışında amatör spor kulüplerimize de her zaman destek verdik. Tek amacımız gençlerimize yardımcı olmak. Onları kötü alışkanlıklardan, değişik ortamlardan uzaklaştırmak. Bir şehrin vizyonunun değişmesinde en önemli etkenlerden biri de spordur. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Daha fazla gence hitap etmeliyiz, daha fazla sporcu yetiştirmeliyiz. Sizlerle bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha sık bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi ki sizlerle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kayda’nın ev sahipliği yaptığı yemeğe, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Teknik Direktör Adem Başaran ve Antrenör Murat Kahraman, Baş Antrenör Kürşad Çetin ile Yardımcı Antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu ve alt yapı antrenörleri katıldı.