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Başkan Kayda, amatör spor kulüpleri ile yemekte buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve sporcuları ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora önem ve destek vermeye...

Başkan Kayda, amatör spor kulüpleri ile yemekte buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve sporcuları ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora önem ve destek vermeye...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:11
Başkan Kayda, amatör spor kulüpleri ile yemekte buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve sporcuları ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora önem ve destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’de terini sahalarda akıtan, gençlerimize örnek olan gerek sporun topluma sevdirilmesinde gerekse sağlıklı yaşamda örnek olan sevgili sporcularımız sizinle bugün burada birlikte olmak çok güzel. Göreve geldiğimiz günden beri Salihli’yi nasıl daha iyi yerlere getiririz, bulunduğu konumdan zirveye nasıl çıkarırız diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Salihli bir daha ortaya koyduğumu bu kadar proje ve yatırımı bir daha görmeyecektir. Sporun ve sporcunun özellikle futbolun önemini her zaman vurguladık. 16 tane amatör spor kulübümüze her zaman bir şekilde destek verdik. Belediye bütçesinin binde 12’sini amatör spor kulüplerine harcanabiliyor. Salihli’de alt yapı eksik. Sporcularımız gençlere örnek olmak zorunda. Birlikteliğimizi arttırmamız gerekir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Yemek sonunda Amatör Spor Kulüplerinin başkanı, yönetimi ve sporcuları Belelediye Başkanı Zeki Kayda’ya birlik ve beraberlik yemeği için teşekkür etti.

Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yönetimi, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve futbolcular katıldı.
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