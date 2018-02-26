Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118792
ALTIN
162.116
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2890
EURO
4.6599

Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor

Sorunlara yerinde çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor.Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftanın belirli...

Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor

Sorunlara yerinde çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor.Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftanın belirli...

26 Şubat 2018 Pazartesi 20:04
Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor

Sorunlara yerinde çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftanın belirli günlerinde belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlardan gelen talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Karaçoban, bugün ziyaretlerine Delemenler, Girelli ve Hacıaliler mahalleleriyle devam etti. Başkan Karaçoban’ın ilk durağı Delemenler Mahallesi oldu. Meclis üyesi Hasan Alıcı ile birlikte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karaçoban, yakın zamanda evi yanan Tevfik Tuzlak’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karaçoban, daha sonra Girelli Mahallesine geçti. Girelli Mahallesinde yeri, Alaşehir Belediyesine ait olan binayı sağlık evi olarak kullanılmak üzere hizmete açan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Mahalle sakinleri Başkanı Karaçoban’a hizmetleri için teşekkür etti. Girelli’de şehit Mehmet Şimşek’in mezarını da ziyaret eden Başkan Karaçoban, şehit için dua etti.

Girelli Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Daha önceden sağlı evi olarak Bakanlık tarafımıza yer temin etmişti ancak yer pek uygun değildi. Başkanımız Dr. Gökhan Karaçoban bu durumu anlattım. Sağ olsun bize yeni bir yer temin etti. Vatandaşlar şu anki sağlık evinden çok memnun. Ayrıca başkanımıza yol çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karaçoban, son olarak Hacıaliler Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip bölgede devam eden çalışmaları inceledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı
Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı
Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı
Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı
Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"
Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim