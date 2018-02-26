Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor

Sorunlara yerinde çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftanın belirli günlerinde belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlardan gelen talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Karaçoban, bugün ziyaretlerine Delemenler, Girelli ve Hacıaliler mahalleleriyle devam etti. Başkan Karaçoban’ın ilk durağı Delemenler Mahallesi oldu. Meclis üyesi Hasan Alıcı ile birlikte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karaçoban, yakın zamanda evi yanan Tevfik Tuzlak’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karaçoban, daha sonra Girelli Mahallesine geçti. Girelli Mahallesinde yeri, Alaşehir Belediyesine ait olan binayı sağlık evi olarak kullanılmak üzere hizmete açan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Mahalle sakinleri Başkanı Karaçoban’a hizmetleri için teşekkür etti. Girelli’de şehit Mehmet Şimşek’in mezarını da ziyaret eden Başkan Karaçoban, şehit için dua etti.

Girelli Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Daha önceden sağlı evi olarak Bakanlık tarafımıza yer temin etmişti ancak yer pek uygun değildi. Başkanımız Dr. Gökhan Karaçoban bu durumu anlattım. Sağ olsun bize yeni bir yer temin etti. Vatandaşlar şu anki sağlık evinden çok memnun. Ayrıca başkanımıza yol çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karaçoban, son olarak Hacıaliler Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip bölgede devam eden çalışmaları inceledi.