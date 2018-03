Başkan Karaçoban, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutsal vatan toprağı için canını seve seve veren şehitlerin annelerini ziyaret ederek, kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, şehit aileleri ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyarette şehit annelerinin kadınlar gününü kutlayan Başkan Karaçoban, "Şehit ailelerimiz bizlerin en onurlu emanetleridir. Onları her zaman başımızın üzerinde taşıyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok. Bizler aziz şehitlerimizin büyük fedakarlıkları sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bizlerde bu anlamlı günde şehit ailelerimizi bir kez daha ziyaret ederek, yanlarındaki olmak istedik. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağlamakta olduğunu aktaran Karaçoban, "Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, bu özel günün tüm kadınların toplumda hak ettiği, layık olduğu yere gelmesi, kadınların toplumların kanayan yarası haline gelmiş sorunlarının masaya yatırılması, tartışılması ve çözümü için bir vesile olmasını temenni ediyorum. Kadına yönelik şiddete hemen her gün şahit olduğumuz bir dünyada 8 Mart tarihi daha anlamlı bir hal alıyor. Kadının eğitim hizmetlerinden mahrum bırakan, toplumsal ve siyasal hayattan dışlayan bir toplumun geleceğinin karanlık olduğu ortadadır. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım. Kadınlarımızın hayatın her alanında katılımlarının yükseldiği, başta şiddet, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği gibi önemli sorunlarının tamamıyla çözüldüğü, mutlu aile ve mutlu toplum dileğiyle başta ilçemiz kadınları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.