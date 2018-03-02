Başkan Karaçoban Belenyaka ve Ilıca mahallelerini ziyaret etti

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, haftalık olağan mahalle ziyaretlerini Belenyaka ve Ilıca mahalleleriyle devam ettirerek hem mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın mahalle ziyaretlerinde İlk durağı Belenyaka Mahallesi oldu. Belenyaka Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Karaçoban, Belenyaka Mahallesi Esentepe mevkiinde yapılacak çalışmalar için teknik ekiple incelemelerde bulundu. Mahallede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karaçoban, mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi.

Başkan Karaçoban Belenyaka Mahallesi ziyaretinin sonra Ilıca Mahallesini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.