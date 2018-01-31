Başkan Ergün çalışmaları yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Mevcut caddenin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla baştan aşağı yenilendiğini belirten Başkan Ergün, modern aydınlatması, yolları ile caddenin ilçeye çok yakışacağını belirtti.

Saruhanlı’nın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Osman Paşa Caddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla prestij kazanıyor. Mevsim şatlarına rağmen özveriyle devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte inceledi.

Çalışmaları titizlikle inceleyen, bölge esnafı ve vatandaşla da sohbet eden Başkan Ergün, ”İnşallah yaklaşık bir ay içerisinde buradaki çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin elini her yere değdirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda mevcut caddede de aydınlatmadan, yağmur suyu hattına, kaldırıma, modern yollarına kadar her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saruhanlılı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.