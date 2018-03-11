Başkan Ergün Borlu halkıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı’na bağlı Borlu Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Pazaryerini de ziyaret eden Başkan Ergün, pazar esnafına hayırlı işler diledi. Daha sonra Borlu Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ergün vatandaşların sorunlarını dinledi, il genelinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı ilçe programı kapsamında Borlu Mahallesi’ni de ziyaret etti. Borlu Mahallesi’nde ilk olarak çocukları sevindiren Başkan Ergün, çocuklara top ve kırtasiye seti dağıttı. Başkan Ergün, kurulan mahalle pazarını da ziyaret ederek esnafla tek tek tokalaştı, hayırlı işler dileklerini iletti. Başkan Ergün ayrıca, pazaryerinde bulunan vatandaşlarla da tokalaşarak isteklerinin olup olmadığını sordu. Pazar yerinde bulunan kadınları da unutmayan Başkan Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayıp şal hediye etti. Pazaryeri ziyaretinin ardından kurmayları ve Borlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Korucu ile birlikte meydanda bulunan kahvehanelere geçen Başkan Ergün vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte çay içen Başkan Ergün, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Ergün, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak, ilçeye ve mahalleye yapılacak olan yatırımlar ve yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşların asfalt, su ve ulaşımla ilgili taleplerini dinleyen Başkan Ergün, “Köprübaşı ilçemize yaptığımız hizmetler devam ediyor. Bazı yatırımlar program dahilinde devam ederken yeni yatırımlar da programa alındı. Asfalt çalışmalarımıza da aralıksız olarak devam ediyoruz. Köprübaşı’nda 123 kilometrelik yolu asfaltla buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.