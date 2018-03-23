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Başkan Çerçi, huzurevi sakinleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonla Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşları Yunuspark’ta...

Başkan Çerçi, huzurevi sakinleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonla Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşları Yunuspark’ta...

23 Mart 2018 Cuma 13:12
Başkan Çerçi, huzurevi sakinleriyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonla Özel Vakıf Huzurevi’nde yaşayan vatandaşları Yunuspark’ta konuk etti. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak da yaşlılarla bir araya geldi. Programda açılış konuşmasını yapan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, deneyimleriyle genç nesli hayata hazırlayan vatandaşların Yaşlılar Haftasını kutladı. Arslan, yaptığı konuşmada, “Belediye başkanımızın katkılarıyla Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz kahvaltıda sizler ile beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ulu çınarlarımızı çok seviyoruz. Yaş alan vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ilçeye kısa süre içerisinde yeni bir huzurevi kazandıracaklarını dile getirerek, “Elleri öpülesi büyüklerimiz. Hayat bir tecrübedir. Pek çok badire atlatıyoruz. Rabbimizin bahşettiği hayat nimetini hep beraber yaşıyoruz. Çok tecrübeye sahipsiniz. Sizlerin bu tecrübeleri bizlere ışık tutuyor. Bizlerde ilerleyen yaşlarımızda tecrübelerimizi sizler ile paylaşacağız. Belediye olarak bizlerde yakın bir zamanda huzurevimizin temelini atacağız. Ormanın içerisinde sosyal ve eğitim alanları ile örnek bir yer olacak. Sizlerin derdi bizim derdimiz. Sizlerin taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Büyüklerimizin duasını almaya talibiz. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Özel Huzurevi Vakfı’nda yaşayan yaşlılar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye Yunusemre Belediyesinin verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Program sonunda Başkan Çerçi, huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.
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