Başkan Çelik’ten Tuğgeneral Can’a Afrin teşekkürü

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kahraman Türk askerinin 18 Mart günü Afrin’i terörist unsurlardan temizlemesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türk Ordusunun Afrin’de elde ettiği zaferin ardından Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can’a makamında tebrik ziyaretinde bulundu. Türk Ordusunun Çanakkale Zaferinin 103 yıl sonrasında Afrin’de tüm dünyayı kendisine hayran bırakırcasına bir destan yazdığını ifade eden Başkan Çelik, “Kahraman Türk askerimiz, Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yıkmış ve emperyalist güçlerin maşası olan teröristlerin saklandığı tünelleri yerle bir ederek deyim yerindeyse teröristleri bulundukları yerlere gömmüşlerdir. Normal şartlarda çok kısa sürede bitme ihtimali olan Afrin operasyonu Türk Ordusunun sivil hassasiyeti nedeni ile 57 gün boyunca büyük bir titizlikle sürmüştür. Şükürler olsun ki ordumuz Afrin Harekatının 57. gününde Afrin merkezine girerek burayı teröristlerin elinden kolay almıştır. Bütün Dünyanın deyim yerindeyse ağzı açık bir şekilde hayranlıkla izlediği Afrin harekatı bütün dünyaya karşı adeta bir destan olmuştur. Bizim göz bebeğimiz olan kahraman ordumuz, bütün dünyanın takdirini toplamıştır. Tüm halkımızın bildiği gibi Türk ordusu Afrin merkezine 18 Mart günü sabah saatlerinde girerek kontrolü tamamıyla ele almıştır. Kahraman ordumuz Çanakkale Zaferinin 103. yılında bütün dünyaya karşı yeniden bir destan yazmış ve bu zaferi Türk halkına ve mazlumlara hediye etmiştir. Bundan 103 yıl önce Çanakkale’den ders çıkaramayanlara kahraman ordumuz 103 yılın ardından yeniden bir ders vermiştir. Biz yöneticiler, kahraman askerlerimiz için ne yapsak azdır. Bu bağlamda tüm kahramanlarımızı temsilen Manisa’da İl Jandarma Komutanımız Tuğgeral Erhan Can’ı makamında ziyaret ederek halkımız adına ordumuza olan şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi ilettik. Bu millet her zaman Türk Ordusunun yanında olmuştur, bundan sonrada aynı şekilde ordusunun yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Zeytin Dalı Harekatı boyunca Türk Milletinin tek yürek oluşunun Türk Ordusuna büyük bir güç verdiğini ifade etti. Ziyaret esnasında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Başkan Çelik’e Türk Bayrağı işlemeli isimlik hediye etti.