Avrupalı öğrencilere Türk kültürü ve folkloru sunuldu

Şehzadeler Kaymakamlığının Gençlik Projesi dolayısıyla Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptığı görevlendirme ile Avrupa’nın 5 ayrı ülkesinden Manisa’ya gelen yabancı öğrencilere yönelik Türk kültür ve folklorik yapısı hakkında örnek çalışmalar sunuldu.

“Meeting-point of European Solidarity to Increase Respect” (MESIR) projesi kapsamında Romanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve İspanya’dan Manisa’ya gelen katılımcılara, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Korosu ‘Egemin Türküleri’ konseri, Halk Oyunları ekibi de Ege yöresi Zeybek gösterisiyle Giritligil Otelde en güzel çalışmalarını sundu. Yabancı öğrenciler Şehzadeler Hem atölyesinde Ebru çalışması yaparken, proje katılım sertifikalarını da Kodlama atölyesinde aldı.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, “İlçemizde son yıllarda Avrupa Birliği projelerine son derece önem verilmekte ve bizler de farklı proje gruplarına ev sahipliği yapmaktayız ve Türk kültürünü tanıtma noktasında önemli rol oynamaktayız. Bu noktada Şehzadeler Halk Eğitim Merkezimiz gerekeni yapmıştır. Müdürümüz Mehmet Kanca ve ekibini kutluyorum. Proje sorumlusu Alper Atlay ve Mustafa Berilgen’i de yeni projeler hazırlaması noktasında destekliyorum” dedi.