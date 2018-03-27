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Atatürk Kent Park eğitim için kapılarını açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki sosyal yaşam alanı Atatürk Kent Park, hoşça vakit geçirmek isteyen vatandaşlara güzel bir sosyal alan olurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine...

Atatürk Kent Park eğitim için kapılarını açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki sosyal yaşam alanı Atatürk Kent Park, hoşça vakit geçirmek isteyen vatandaşlara güzel bir sosyal alan olurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine...

27 Mart 2018 Salı 16:45
Atatürk Kent Park eğitim için kapılarını açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki sosyal yaşam alanı Atatürk Kent Park, hoşça vakit geçirmek isteyen vatandaşlara güzel bir sosyal alan olurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine ise eğitim alanı oldu. Öğrenciler, tırmanma, atlama ve oyun parkurlarında spor eğitimi alarak, geleceğe hazırlanıyorlar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Atatürk Kent Park içine konuşlandırılan Türkiye’nin en büyük Macera Parkuru, Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine spor yapma konusunda ev sahipliği yapmaya başladı. Her hafta Salı günleri Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri, iki saat boyunca parkurda spor yapabiliyorlar. Eğitmenler ile birlikte vücut koordinasyon gelişimi, ön görme, odaklanma gibi unsurların üzerinde durulurken, öğrencilerin eğitimine de büyük katkı sağlanıyor. Öğrenciler spor yaparken, aynı zamanda keyifli vakit geçiriyor. Atatürk Kent Park Ekip Lideri Hakan Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün tarafından şehrimize kazandırılan Atatürk Kent Park, her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerimiz de bugün buraya ziyarete geldi. Yaptığımız görüşmeler sonucunda her Salı iki saat spor derslerini burada işleyecekler. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Atatürk Kent Parkı’nın aynı zamanda bir eğitim yuvasına dönmüş olmasından dolayı mutluyuz” dedi.
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