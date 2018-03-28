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Asker babası Mehmetçik için koç bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli Kadın Kolları tarafından geliri Mehmetçik’e bağışlanmak üzere kermes düzenlenirken, bir asker babası ise kermese koç bağışında bulundu.Tülay Köse başkanlığındaki MHP Salihli Kadın Kolları tarafından...

Asker babası Mehmetçik için koç bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli Kadın Kolları tarafından geliri Mehmetçik’e bağışlanmak üzere kermes düzenlenirken, bir asker babası ise kermese koç bağışında bulundu.Tülay Köse başkanlığındaki MHP Salihli Kadın Kolları tarafından...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:07
Asker babası Mehmetçik için koç bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli Kadın Kolları tarafından geliri Mehmetçik’e bağışlanmak üzere kermes düzenlenirken, bir asker babası ise kermese koç bağışında bulundu.

Tülay Köse başkanlığındaki MHP Salihli Kadın Kolları tarafından geliri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere bağışlanmak üzere Kent Meydanı’nda gıda kermesi düzenlendi. Kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Durasıllı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan ve asker babası olduğu öğrenilen İsmail Vardar, kermese koç bağışında bulundu. Koç açık artırma ile bin liraya satılırken, koç bağışında bulunan İsmail Yavuz’un oğlunun ise uzman çavuş olarak Şanlıurfa’da görev yaptığı öğrenildi.

Kermeste emeği geçen tüm herkese teşekkür eden MHP Kadın Kolları Başkanı Köse, “Düzenlediğimiz kermes gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayıp, askerlerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Allah hayırlarımızı kabul etsin” dedi.

Afrin’de olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Köse, “Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Afrin’de operasyon yürüten kahraman Mehmetçiklerimizi Rabbim korusun” dedi.

Kermese ise Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Ali Rıza Ünveren ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
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