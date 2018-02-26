Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118792
ALTIN
162.116
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2890
EURO
4.6599

Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin zamanında yapılması konusunda uyarı yapıldı.Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ölçü Ayar Memurluğu personeli çalışmalarına...

Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin zamanında yapılması konusunda uyarı yapıldı.Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ölçü Ayar Memurluğu personeli çalışmalarına...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:23
Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin zamanında yapılması konusunda uyarı yapıldı.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ölçü Ayar Memurluğu personeli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında özellikle Şubat ayının sonuna yaklaşılırken, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve kuruluşların iki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin damga ve kontrolleri için 28 Şubat 2018 tarihine kadar belediye başkanlıklarına başvurmalarının yasal bir yükümlülük olduğu bildirildi.

Terazisi olan ve taşıyan her esnafın iki senede bir düzenli olarak yaptırması gereken ölçü ve ayarları için Ocak ve Şubat aylarında beyanlarının alındığını belirten Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar, “Bu periyodik muayene yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler hakkında daha sonra başvuruda bulunmuş olsalar dahi ilgili kanun hükmünce 2 bin 101 TL idari para cezası uygulanarak, ölçü ve tartı aletine el konulacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gereken hassasiyeti göstermelerinin kendilerinin menfaatine olacaktır” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı
Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı
Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"
Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"
Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor
Başkan Karaçoban sorunları yerinde çözüyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim