Alaşehir zabıtasından periyodik muayene uyarısı

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin zamanında yapılması konusunda uyarı yapıldı.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ölçü Ayar Memurluğu personeli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında özellikle Şubat ayının sonuna yaklaşılırken, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve kuruluşların iki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin damga ve kontrolleri için 28 Şubat 2018 tarihine kadar belediye başkanlıklarına başvurmalarının yasal bir yükümlülük olduğu bildirildi.

Terazisi olan ve taşıyan her esnafın iki senede bir düzenli olarak yaptırması gereken ölçü ve ayarları için Ocak ve Şubat aylarında beyanlarının alındığını belirten Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar, “Bu periyodik muayene yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler hakkında daha sonra başvuruda bulunmuş olsalar dahi ilgili kanun hükmünce 2 bin 101 TL idari para cezası uygulanarak, ölçü ve tartı aletine el konulacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gereken hassasiyeti göstermelerinin kendilerinin menfaatine olacaktır” dedi.